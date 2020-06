AITA ABIVAJAJAID ⟩ Tikker, Täpp ja Ats maadlevad terviseprobleemidega

Tikker saabus hoiukoju neli aastat tagasi väga haigena — ta köhis vahetpidamata, ta väljaheites oli veri, ta oli ülikõhn. Kiisukesel tuvastatati giardia, mis raviga ka kontrolli alla saadi. Seedimine sai korda korda ja köha taandus. Kiisuke kosus ja Pesaleidja vabatahtlikud, et nüüd on kõik mured möödas ja kassikesele võib hakata kodu otsima.

Kahjuks kodupakkujat ei leitud ning ilmnema hakkasid tagasilöögid. Tikril ägenesid köhahood, mis ravimitega taas kontrolli alla saadi. Seejärel hakkasid teda vaevama hingamisraskused ja ka köha tuli tagasi. Kiisu vajas taas abi — talle tehti vereproov, röntgen ja kopsust võeti limaproov, mis saadeti Saksamaale uuringuteks.

Proovide vastused aga polnud head. Tikri kopsud on täis lima ning seal elutseb bakter, mis on siiani arstide poolt määratud ravimitele resistentne. Lisaks sellele leiti, et Tikril on diabeet ja ta vajab igapäevaselt ravitoitu ning insuliinisüste.

Hiljuti muutus kiisukese olukord eriti kriitiliseks. Tema tervis halvenes märgatavalt, köhaahood ägenesid veelgi. Tikker vajas vedelikuteraapiat. Edusamme on siiski näha – söögiisu on taastunud ja ta liigub oma puurikeses rohkem ringi. Kahjuks on Tikril endiselt köhahood, lima koguneb kopsudesse ja ei lase tal korralikult hingata ning bakter ei taha ühelegi ravile alluda. Veel üks õlekõrs on jäänud: minna kopsuarsti juurde konsultatsioonile.

Noor kiisupoiss Täpp kolis hoiukoju kassipojana. Kahjuks olid kiisupoisil tervisemured - Täpp oksendas pisikesest peale kord päevas seedimata toitu välja. Hoiukodu külastas kiisuga erinevaid kliinikuid, Täpile tehti palju palju uuringuid ja avastati viimaks, et kassil on kaasa sündinud krooniline sooltepõletik. Kiisuke vajas kliinikuvisiiti, talle tehti uus vereproov, et teada saada siseorganite olukord. Täpp sai kliinikust kaasa ka ravitoidud ja toidulisandid.

Ats on hoiukodus elanud pea viis kuud. Kui Ats hoiukoju saabus, oli täiesti pime, mädast kinni kuivanud silmadega ja ülikõhn. Sellel sõbralikul kümneaastasel vanahärral on diabeet ja temaga tuleb iga kuu käia kliinikus. Atsikesel on ka silmad haiged — sissepoole kasvanud ripsmed ärritavad silmi ja seda tuleb kirurgiliselt korrigeerida. Seda aga saab teha alles siis, kui kiisukese silmapõletiku ravi tulemusi annab. Ats vajas ka diabeetiku ravitoitu ja silmasalvi.

Kõigi kolme kassikese ravi, kliiniku protseduurid, ravitoidud ja toidulisandid läksid maksma 320 eurot. Kuna Pesaleidja tegutseb vaid annetuste toel, loodavad vabatahtlikud nüüd, et loomasõbrad soovivad kolme hädalist aidata. Ehk tahad sinagi panuse anda?