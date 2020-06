PÄEVAKÄPP ⟩ Asjalik Ron otsib koduseid seiklusi

Ron kohe on suure avatud südamega kassipoiss, kes saaks igal pool ja igas olukorras hakkama. Kui Ron oleks inimene, siis just seesugune, kelle sõbrad kõik tahaksid olla! Roniga on alati põnev, tal on alati positiivne energia ja ta tahab alati midagi lustlikku teha. Seesugune energia lihtsalt nakatab ning toob päikse välja.