VIDEO ⟩ Naksakas vares demonstreeris, kuidas liikluses käituda tuleb

Videost on näha, kuidas vares enesekindlal sammul sebra ületama hakkab. Nagu näha, saab lind liikluse toimimisest väga hästi aru — tema jaoks põles fooris lubav tuli ning ta kasutas võimalust ära. Nii mõnigi naljahammas märkis video kommentaariumis, et vares tunneb liikluseeskirju inimestest paremini ning jalutab lendamise asemel nimme, et oma intelligentsi tõestada.