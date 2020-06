LÖÖ KAASA ⟩ Veel täna saab anda allkirju loomaturgude keelustamiseks

«Loomaturgude poolest arvukas Hiina on astunud vahepeal mitmeid positiivseid samme, piirates eksootiliste liikidega kauplemist ja keelustades koeraliha söömise. Samas näitas hiljutine uuring Vietnamis, et sealsed turud toimivad edasi sama ohtlikul moel,» sõnas Nähtamatute Loomade kommunikatsioonijuht Liis Hainla, rõhutades globaalse keelu olulisust.

Elusloomaturud jõudsid avalikkuse tähelepanu alla seoses Hiina Wuhani loomaturuga, mida kahtlustatakse koroonaviiruse levitamisel nahkhiirtelt inimesele. Olgugi, et teooria pole saanud lõplikku kinnitust, on teadlaste sõnul turud ohtlikud nakkuskolded, millele tuleb leida turvalisemaid alternatiive.

«Ühe variandina kaalutakse näiteks turgude kolimist supermarketitesse, mis suudaksid paremini tagada toidu turvalisuse ja loomade heaolu. Võimalikke lahendusi on palju, sest selge on see, et samal kujul need turud jätkata ei saa – kaalul on meie kõigi tervis,» lisas Hainla.