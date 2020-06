Kas koer sobib sinu lemmikuks?

Kas koer sobib sinu lemmikloomaks? Sellele küsimusele aitab vastust leida koertekooli Hea Koer asutaja ja koolitaja Kristina Mägi, kes on end täiendanud maailma tippkoolitajate Kay Laurence'i, Ken Ramireze jt juures.

Kristina viib juba aastaid läbi Kutsikate eelkooli ning Kodukoera põhikoolituse 4 mooduli kursuseid. Neil kursustel keskendub ta inimestele koeraga suhtlemise ja koera koolitamise õpetamisele. Ta usub kindlalt, et kui inimestel on teadmised ja oskused, siis oskavad nad peale kursuse läbimist ise oma koera elus ette tulevates olukordades paremini aidata. Ta usub ka, et koera vajaduste ja nende rahuldamise võimaluste osas haritud inimene pakub oma sõbrale paremat elu. Kristina peab oluliseks õppijasõbralikkust nii koera kui inimese koolitamisel.