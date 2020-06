Koplis hüljati ööpimeduse varjus reklaamnäoga sarnanev kassipoeg

«Inimesed, kes polnud veel magama läinud ja aknast värsket õhku sisse lasid, kuulsid intensiivset kassipoja nuttu,» jagas kassipoja oma hoole alla võtnud MTÜ Cats Help sotsiaalmeediapostituses. «Esialgu nad ei saanud aru, kust see tuleb. Arvasid et ehk lastel on teises toas telefonis mingi video mängima jäänud. Läksid kontrollima, aga ei, lapsed magavad.»

Asja lähemalt uurima hakates selgus, et õues on ihuüksi pisike kassipoeg, kes kisab nagu jaksab. Pisut enne kassipoja hädakisa oli kuuldud ühte autot kiirendamas. Kas tegu oli kokkusattumusega või visati loomake autost välja, ei saa keegi kindlalt väita. Kindel on aga taaskord see, et jälle visati üks kodune kassipoeg õue surema. «Kui need inimesed ei oleks seda kisa kuulnud, kas see pisike kiisupoeg oleks hommikuni vastu pidanud,» küsis MTÜ, lisades, et vaid mõni tund hiljem jõudis kass nende kätte.