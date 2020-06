PÄEVAKÄPP ⟩ Valvurkass Urr võiks lausa koera eest olla

Urr on nelja-aastane kassipoiss, kuid oma parimas eas on tal ka song. Õnneks ei sega see tema enesetunnet ega söögiisu. Urrile meeldib väga süüa ning see tegevus paneb Urri lausa põrisema. Tegelikult tundub, et Urrile ei meeldi kassitoas hoopis teised kassid. Tihti leiavad vabatahtlikud ta kaklemast või niisama teistega tüli norimast. Ehk on Urr armukade? Arvame, et Urr sobiks ideaalselt koduhoidjaks – uskuge, ta on täitsa koera eest!