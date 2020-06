Loomakaitsjad tahavad Kalamaja legendaarsele «tontkoerale» mälestusmärgi püstitada

Žorik on Kalamaja osaks olnud aastaid ning kohalikele on ta vägagi armsaks saanud. Koera tegemistel hoitakse innukalt silma peal, temast tehtud pilte ja videosid postitatakse sotsiaalmeediasse. Üliarg mustvalge koer on teadaolevalt 12-aastane ning viimased ajad annavad mõista, et kauaks teda siia ilma tõenäoliselt enam ei jätku.

MTÜ Loomapäästegrupp algataja Heiki Valneri sõnul on Žoriku kohta viimastel päevadel tulnud iseäranis palju vihjeid. «Ühel õhtul näiteks väideti, et ta «krambitab ja vahutab». Kontrollisin ja ei vahutanud. Paar tundi tagasi anti aga teada, et Žorik-poiss on surnud. Ei olnud ta ühti, aga selge on see, et tänavune suvi jääb sümboli staatusesse tõusnud koerale ilmselt viimaseks,» näitlikustas loomakaitsja. «Kui Žorik enam üldse ei liigu, siis võtan ta kaasa. Ise loodan, et tema maine tee lõppeb sama loomulikult nagu see algaski - vabana, uhkena, iseseisvalt ja ikka Kalamajas.»