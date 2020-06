VIDEO ⟩ Siret Kotka: looma ei pea tapma selleks, et teha sellest inimesele võtmehoidja

Siret Kotka, kas teie pooldate karusloomafarmide keelustamist?

Jah, ma pooldan karusloomafarmide keelustamist. Ma arvan, et see otsus minus sündis umbes aastal 2015. Ma mäletan väga täpselt seda aega. Enne seda oli väga palju meeleavaldusi, oli erinevaid seisukohti Eesti meedias. Ma arvan, et seda tegi juba tol ajal Loomus, aga võib-olla ka teised organisatsioonid.

Ja 2015. aasta kevadel, ma arvan, et see oli organisatsioon Loomus, saatis küsimuse, et sina kes sa kandideerid riigikokku, kas sa toetad karusloomafarmide keelustamist või mitte. Sel hetkel ma istusin maha, ma olin enne kõike seda kuulnud, mis on positiivsed ja negatiivsed küljed ja ma sain aru, et mu otsus on sündinud, et ma pooldan karusloomafarmide keelustamist.

Ma sain valituks riigikokku ja siiamaani olen ma toetanud kõikidel hääletustel loomi ja kavatsen seda ka edaspidi teha. Olen ka enda kolleege riigikogus kutsunud üles loomade õiguste eest seisma.

Millised on need peamised põhjused, miks te pooldate karusloomafarmide keelustamist?

Ühiskonna areng on niipalju edasi läinud, et sellist luksuskaupa nagu karusloomadest tehtud mantleid, kraesid või võtmehoidjad ei ole enam vaja. Rõivatööstus on nii palju arenenud, et kõiksugused teised lahendused on tänapäeval olemas.

Selleks, et saada endale ilusat mantlit, ei peaks me tapma loomi. Neid loomi kasvatatakse ainult selleks, et võtta nende nahk seljast ja teha sellest inimesele võtmehoidja või krae. See tundub väga meelevaldne. Ma arvan, et on aeg edasi minna ja kasutada teistsuguseid rõivatööstuse tehnoloogilisi võimalusi.

Üsna tihti väidetakse, et karusnahk on vajalik, sest see on Eesti ja põhjamaises kliimas praktiline. Mida te arvate sellest argumendist?

Ma ei arva sellest väga hästi. Pigem, kui ma vaatan oma talviseid mantleid, kus on palju vatiini ja muud kangast, siis need on tõesti väga soojad ja väga kerged. Karusnahk on väga raske. Kui ma kunagi katsusin karusnahkadest tehtud mantlit, siis see tundus väga raske seljas. Minul endal ei ole ühtegi sellist mantlit, seega mul puudub isiklik kogemus. Aga vaadates kõrvalt, siis see ei tundu kerge.

Ja teiseks, ma olen kuulnud, et see ei ole väga keskkonnasõbralik, sest nahku töödeldakse erinevate kemikaalidega. Kemikaalid jäävad naha sisse ja inimene, kes kannab karusnahast mantlit, kannab tegelikult enda seljas mürkainet. Ma pigem vaataksin tulevikku ja ütleksin, et kandke kergemaid riideid.

Mida ütleb karusloomakasvanduste keelustamine meie ühiskonna väärtuste kohta?

Ma arvan, et see on üks samm edasi meie ühiskonna väärtuste tasemel. Kui me vaatame ajalooliselt, siis me näeme, kuidas ühiskond kogu aeg areneb ja kannab neid väärtusi järjest enam edasi. See, et hakatakse nägema loomade õigusi, et teadvustatakse endale, et loomi ei tohiks tappa, et loomad peavad elama korralikes tingimustes nagu inimesedki, et nad ei ole kuidagi teisejärgulised, vaid samaväärsed - see on õige suhtumine.

Nii, nagu me kasvatame oma lemmikloomi suure armastusega, nii peame ka neid loomi, kes on farmides, kasvatama suure armastusega. Ja seetõttu olen väga suur mahepõllumajanduse toetaja. Ma arvan, et seda teed me peaksime edasi minema. Ja karusloomafarmid kahtlemata ei esinda mahepõllumajandust.

Kui nüüd karusloomafarmide keelustamise eelnõu peaks kolmandat korda Riigikogusse jõudma, siis olete kindlasti selle toetaja?

Mina olen kindlasti toetaja! Nii nagu ma esimesel korral hääletasin, nii nagu ma teisel korral hääletasin, nii ma hääletan ka kolmandal korral. Karusloomafarmid tuleks Eestis keelustada! Ma kindlasti kutsun üles oma kolleege teisi riigikogu liikmeid seda eelnõud toetama, sest ma arvan, et Eestil oleks aeg astuda samm edasi.

Loomus pakub huvilistele esmakordset ja ainulaadset võimalust jälgida ühe julma tööstuse keelustamisprotsessi Eestis. Alates märtsist teevad Loomuse liikmed regulaarseid sissekandeid blogisse, milles kajastatakse oma tegevusi karusloomafarmide keelustamiseks Eestis: mis tehtud, mis teoksil.