Pirita linnaosa on hädas kalmistuid rüüstavate varestega

«Käin sageli oma ema kalmul ja olen hommikuti eest leidnud laiali loobitud ja istutuspotist välja tiritud lilled ja nii on see olnud paar nädalat,» kurtis kalmu hooldaja. «Algul arvasin, et pahategu on inimese kätetöö, aga kuna haual inimese jalajälgi polnud, sain aru, et seda on teinud linnud.» Ta kirjeldas, et tiivulised on agaralt teinud pahandust ka naaberhauaplatsidel ning nägi oma silmaga, kuidas vares jäätmekonteinerist prahti välja loopis.

Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat sõnas, et tõepoolest rüüstavad aeg-ajalt kalmistute lillevaase nii hallvaresed, künnivaresed kui ka rongad. «On tõsi, et linnud teevad vahel pahandust nii Metsakalmistul kui ka Pärnamäe kalmistul, kuid see pole siiski suur probleem ja ega lindudest huligaanide vastu saa,» sõnas linnaosavanem. Ta lisas, esimesena kiputakse arvama, et korralageduse taga on kellegi kuri käsi, kes lilled risti-rästi hauale loopinud ja küünlad ümber ajanud, kuid tegelikult tasub teada, et rüüstajad on hoopis linnud.

«Põhjus, miks varesed haudadel tegutsevad, on see, et nad on harjunud inimeste järelt toitu leidma ning üht-teist leiavad nad ka kalmistutelt, kasvõi küünlarasva,» selgitas Liinat. Teateid vareste rüüsteretkede kohta tuleb sagedamini kevadeti, kui lindudel on pesitsusaeg ja nad otsivad poegadele toitu.