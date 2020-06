ÕNNELIK LÕPP ⟩ Omapäi jäänud Tallinna kosklatibud leidsid uue ema

Kuna kosklaid on inimesel väga keeruline sööma saada ja tihti nad ka teesklevad söömist, oli ühingu vabatahtlikel suur hirm, et hommikuks on mõni nõrgem neist alla andnud. Seda enam, et vähemalt pool päeva olid nad söömata ja joomata. Linnupojad tuli üles äratada ja kõik imenipid mängu panna, et nad natukenegi sööksid. See tasus ennast ära — tibudel sai kõht täis ning kosutav ööuni võis alata.