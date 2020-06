Aleksei Turovski vastab: mis häält teeb rebane?

Erinevalt aga oma lähedaste sugulaste, perekonna Canis liikidest, nagu koerad, šaakalid, koiotid või hundid, ei ole rebaste puhul täheldatud ulgumist. See tuleneb asjaolust, et kõik ulgujad koerlased on kõrgelt seltsilised ja ühiskondlikud loomad, kes elavad peregruppides ja peavad jahti koos. Ulgumine on selline suhtlemise viis, mis aitab suurtel aladel paljude grupiliikmete vahel infot vahetada. Samuti on see kasulik näiteks erinevate kõrvuti elavate peregruppide vahel maade jagamiseks, et mitte ninapidi kokku sattuda.