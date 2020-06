Põhja-Tallinnas ekselnud metskits sai autolt löögi ja hukkus

«Kui juht ütleb varahommikul või hilisõhtul, et ei osanud looma oodata, siis see on küll jama — sel ajal metsloomad ju enamasti liiguvadki ja seda põhitõde peaks teadma iga autojuht,» kirjutas loomakaitsja blogipostituses. «See, et elukas hüppas põõsast ootamatult teele, on veidi loogilisem ja pahatihti polegi võimalik neid kiiresti liikuvaid «plekist kirste» õigeaegselt pidama saada. Tänapäeva needus on nutitelefonid, mida rooli taga näpitakse, aga ega seda siis tunnistata kui jama käes on. Antud juhul ma üldse ei väida, et roolis olnud proua telefonis oli, aga see on lihtsalt selline statistiline fakt.»