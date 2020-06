AEDIKUST KÕRINI ⟩ Hiidpanda tegi oma uuest hirmkallist kodust sääred

Seitsmeaastase isase hiidpanda Xing Eri põgenemiskatse aedikust, mille ehitamine läks maksma 160 miljonit Taani krooni ehk 21,5 miljonit eurot, jäi loomaaia turvakaamerate vaatevälja. Lisaks Xing Erile on pandamaja koduks emasele pandale Mao Sunile, vahendab The New York Times.