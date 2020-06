PÄEVAKÄPP ⟩ Ilveskass Tips on pea kaks aastat kodu oodanud

Möödunud mais rändas Täps päris oma koju ning on saatnud Tipsile rõõmustavaid sõnumeid, kuid viimane ootab kahjuks siiani oma kodu.

Turvakodu vabatahtlikud muidugi ei mõista, miks küll Tips veel turvakodus on. Kuidas ei märka keegi seda nõtkete jalgadega imeilusat ilvest meenutavat kassipoissi? Uhket, suursugust ja asjalikku karvapalli, kes üle kõige sooviks juba päris oma koju minna. Koju, mida tal ei ole seni veel kunagi olnud.

Tips on lustlik ja sõbralik kassipoiss, kes hea meelega läheks mõnele teisele nurrumootorile seltsiks. Üheskoos on ju vahva oma perekonda lõbustada ja teineteisele igasuguseid trikke ette näidata. Kui Tips saaks kodus ka üksi hakkama, tal on ju suure kiisu süda sees.