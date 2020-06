PÄEVAKÄPP ⟩ Joosu ootab õnne toovat saatusepööret

Joosu saabus Kasside Turvakodusse 2018. aasta kevadel Narva suvilarajoonist, kus teda ja tema kaaslasi oli happega rünnatud. Nüüd on see vaid üks kole mälestus ning Joosu eelistab vaadata tulevikku.

Muidu rõõmsa Joosu teeb kurvaks aga see, et turvakodus ei ole nii palju paikäsi kui tema sooviks. Väike sabarakk Joosu ei lase vahel vabatahtlikel isegi mitte kõndida ning viskab köögipõrandale põntsi pikali. Muidugi lükatakse siis pehme kõhuke uppi ning näkku manatakse ilme, mis ütleb: «Kui sa mind kohe ei paita, siis ma suren!».

Vabatahtlikud aga leiavad, et selline olukord ei saa enam kaua kesta. Esiteks, kes siis kassidele süüa annab ja liivakaste koristab, kui kogu aeg on vaja ainult Joosut paitada? Teiseks, mida küll arvavad ülejäänud 59 kassi, kes samal ajal tahavad nii väga paitusi, aga vabatahtlikul on vaid kaks kätt? Kolmandaks, kassipoiss Joosu on nii vinge kass, et selline hurmur peaks juba ammu päris oma kodus olema ja oma inimese paitusi nautima!