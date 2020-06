AITA ABIVAJAJAT ⟩ Tänavalt päästetud Vidriku suu seisukord ajas loomakaitsjad ahastama

«Me ei tea, mis elu Vidrik on elanud ja ega see hetkel midagi ei määra,» kirjutas Pesaleidja sotsiaalmeediapostituses. «Me teame vaid seda, mida me näeme. Me näeme, et Vidriku suu on surnuaed. Seal on metsikus koguses hambakivi, murdunud hambaid, põletikukoldeid.. On ilmselge, et sellises seisundis suu teeb ka liiga talle ning ei saa kuidagi olla nauditav.»

Pesaleidja eesmärk on igale kassile leida oma kodu, kuid Vidrik ei saa pereelu nautima hakata enne, kui on saanud terveks. Paraneda aitab ainult operatsioon. Kui palju see annetuste toel tegutsevale organisatsioonile maksma läheb, on raske ennustada. Vabatahtlikud teavad vaid seda, et Vidriku suud ühe operatsiooniga korda ei saa, sest see oleks kassile liialt ränk ja valus katsumus. Selge on aga see, et Pesaleidja vajab oma sõprade abi, et Vidrik operatsioonile pääseks.