Mure haukuva koera pärast on tallinlaste tüli aastatepikkuseks venitanud

Ajaga on olukord kaebaja sõnul pigem süvenenud: väidetavalt kujutab haukumine pidevat monotoonset välismüra, mis kohalikes elanikes on põhjustanud kroonilise stressiolukorra. Häiritud on elanike uni, lastel ja täiskasvanutel on tekkinud keskendumishäired, mis on omakorda viinud rahustavate ravimite tarvitamiseni. Väikelaste päevase une tagamiseks tuleb aga piirkonnast eemalduda selle asemel, et lasta neil välja puhata koduaias.