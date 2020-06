Loomaarst vastab: kuidas saada loomaarstiks?

Loomaarstiks tuleb muidugi koolis õppida ning seda saab teha Tartus, Eesti Maaülikoolis veterinaaria erialal. Kogu õpe kestab kokku kuus aastat. Enne maaülikooli õppima asumist tuleb, nagu teistegi kõrgkoolide puhul, kõigepealt lõpetada gümnaasium ning lävend on võrdlemisi kõrge. Eesti Maaülikool on Eesti ainus õppeasutus, kus saab loomaarstiks õppida.

Kuus aastat kestev õpe tähendab integreeritud õpet. Selle keerulise sõna kõige lihtsam seletus on, et koolist saadud kraad on võrdeline nii bakalaureuse- kui ka magistrikraadiga. Pärast lõpetamist on võimalik tööle asuda kas suurloomaarstina või väikeloomaarstina, sest diplom on mõlemal sama. Esimesed viis aastat õpivad kõik sama õppekava järgi ning alles viimasel õppeaastal saab valida peamise suuna – suurlooma- ja väikeloomahuvilised hakkavad erinevaid asju õppima.