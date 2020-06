ARMSAD VIDEOD ⟩ Läti loodusfotograafil õnnestus filmida rebasepoegade toimetamisi

Videote kommentaariks kirjutas Ivanov, et oli juba mitu tundi rebaseuru läheduses oodanud ja jõudis juba veenduda, et punasabasid tal näha ei õnnestu. Kannatlikkus tasus end aga kuhjaga ära.

Ivanov lisas, et rebasekutsikad on loomult uudishimulikult ning kui nad pealtvaatajaid silmavad, võivad nad neid isegi lähemalt uudistama tulla. Küll aga toonitas fotograaf, et katsuda neid kindlasti ei tohiks ning parem on looduse ime jälgida kaugemalt.