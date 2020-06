Mida varuda ja millega arvestada, kui lähed lemmikuga suvel randa või matkama?

Metsa matkama või jalutama minemisel peetakse tihtipeale heaks eeliseks seda, et kui seal teisi jalutajaid pole, saab lemmikul ka vabalt joosta lasta. Kuid seda ei tohi teha igal pool, näiteks võõral maal ega ka riigi territooriumil. Ja ehkki paljud võtaks hea meelega oma lemmiku kaasa ka randa, siis tegelikult on koerad keelatud peaaegu kõikides avalikes randades. Lemmiku võib kaasa võtta vaid sinna, kus ei ole avalik supluskoht ja kus ei ole sellekohast keelumärki. Täpsem info, kuhu loomaga tohib minna ja kuhu mitte, on üldiselt üleval linnade kodulehtedel, kus on ka lemmiklooma pidamise eeskiri, millest kinni pidada. Loomaomanik vastutab selle eest, et loom avalikus ruumis teisi ei segaks, oleks rihmastatud ja suukorviga varustatud.

Õige varustus on oluline

Nii nagu paned endale jooksma minnes jalga spetsiaalsed jooksutossud, tasub üle vaadata ka lemmiku varustus. Võid ju mõelda, et tavapärasest jalutusrihmast piisabki, kuid tegelikult on tänapäeval juba suur valik spetsiaalset varustust nii lemmikuga jooksmiseks, matkamiseks kui muudeks aktiivseteks tegevusteks. Tavaline rihm võib katki minna ja koera pooma hakata, samas kui õigesti valitud traksid, rihm või matkavöö on valmistatud just nii, et need oleksid vastupidavad ja praktilised, kuid samal ajal kerged ja mugavad ega piiraks ei lemmiku ega tema omaniku liikumisvabadust.

Kui varustus on korras ja leitud on ka koht, kuhu head suveilma nautima minna, siis tasub läbi mõelda ka võimalikud ohud, millega kindlasti nii rannas kui matkates arvestada.

Ohud, millega arvestada

Suvel võivad ilmad väga kuumaks minna, seega, kui lähed randa ennekõike ise päevitama ja ujuma, jäta lemmik parem koju. Kui tahad koera aga vees ujutada, eelista pigem jahedamat aega, näiteks varahommikut või hilisõhtut, kui päike juba loojunud ja õhk jahedam on. Siis on rannas tõenäoliselt ka vähem külastajaid.

Sama kehtib matkale minnes. Pikemad jalutuskäigud on koerale olulised ja hoolimata ilmast, peab loom liikuda saama. Eelista jahedamat aega, ära jooksuta teda liialt ja hoolitse selle eest, et lemmik värsket vett juua saaks. Kindlasti ära lase tal lompidest juua, kuna porilombid on sageli bakteritele soodsaks paljunemiskeskkonnaks ja sealt juues võib koer haigestuda eluohtlikku nakkushaigusesse leptospiroosi. Parem osta spetsiaalne koertele mõeldud joogipudel või veeanum, kuhu puhas vesi valada. Kindlasti ära kasuta mere- või järvevett. Viimases võib vohada ohtlik sinivetikas. Soolase merevee joomine viib aga kehast vedelikud välja ja nii muutub janu hoopis suuremaks.

Randa minnes tea, et ükskõik, kui hea ujuja sinu koer ka ei oleks, võib teinekord ka väga entusiastlik ujuja ohtu sattuda ja ka kõige vaprama koera ramm raugeda. Oma kehaehituse tõttu on koer ujudes alati samas asendis ega saa väsimuse korral jalgu maha panna nii nagu inimesed seda saavad. Nii võib ta aga uppumisohtu sattuda. Seega tasuks ujuma minnes igaks juhuks lemmikule päästevest muretseda. See on hädavajalik ka siis, kui plaanid koera paadireisile või aerulauale kaasa võtta.

Nii matkama kui ujuma minnes arvesta, et lemmikul peab olema kaelas rihm. Eelista lühikest tekstiilist rihma, kuna nahast rihm võib märjaks saades ruttu koledaks minna ja kui rihm on lühike, on loom kindlalt omaniku kõrval. Ükskõik, kui sõnakuulelik ja sõbralik sinu neljajalgne sõber ka ei oleks, kui rannas on palju teisi lustivaid külastajaid, või kui metsas peaks vastu tulema mõni metsloom, võib ka kõige eeskujulikum koer omaniku jaoks ootamatult reageerida.

Kui loom on kindlalt rihmastatud, on sul lihtsam teda eemale hoida ka rannas olevatest pulkadest ja kaldale uhutud surnud kaladest. Need haaravad kindlasti looma tähelepanu, kuid võivad paraku looma suuõõnt vigastada ja talle kõrri kinni jääda. Parem võta talle randa erinevaid veemänguasju kaasa, millega hea vees mängida on ja mis looma tegevuses hoiavad.

Korista oma lemmiku järelt