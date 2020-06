Karusloomafarmide keelustamise arutelu jätkub sügisel

Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm avaldas istungil lootust, et keelustamise otsus ka peagi sünnib seoses tõsiasjaga, et farmide keelustamist toetab juba ligikaudu 70 protsenti Eesti elanikest. Lisaks toodi istungil välja ka karusloomafarmide võimalik pandeemiaoht, mis võib sundida farme sulgema.

Ka istungil osalenud loomakaitsjad on rahul arutelude jätkumisega. «Meil on hea meel, et arutelu kätkeb lisaks loomade heaolule ka majanduslikke ja pandeemiaohu argumente ning oleme lootusrikkad, et lõpuks see positiivne otsus karusloomafarmide keelustamiseks sünnib,» sõnas Nähtamatute Loomade esindaja Merit Valge.