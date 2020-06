Inimeselt raske peatrauma saanud Paldiski kass vedeles mitu päeva abita puu all

Kass oli looduse meelevallas — varesed aina ründasid ja nokkisid teda ning kiisul polnud jõudu eest ära minna. Seda olukorda mitu päeva pealt näinud inimene otsustas kiisu omale koju viia. Kuna looma olukord läks aina hullemaks ja ta keeldus mitu päeva igasugusest söögist, pöördus leidja Cats Helpi poole.

«Palusime kiisu viia Loomade Kiirabi kliinikusse, kus selgus et teda on suure tõenäosusega inimese poolt peapiirkonda löödud,» selgitas Cats Help sotsiaalmeediapostituses. «Miks inimese poolt? Loomade Kiirabi töötajad arvasid, et autoga kokkupõrke tagajärjed on kassidele tavaliselt fataalsed ning tema vigastused viitavad pigem muule tugevale traumale ehk siis kassi on peapiirkonda löödud ja kõvasti.»

Kass kliinikus FOTO: MTÜ Cats Help

Kass on kehvas seisus — tema hambumus on trauma tõttu vale ja lõualuu viltu ning söömine seetõttu raskendatud. Lisaks on tal tugevad valud, ta hoiab oma kaela viltu ja tal on alalõuas verevalum. Kuidas kiisut aidata, selgub ilmselt kompuutertomograafias, mille kogumaksumus on 300 eurot.

Ravi kogumaksumust on praegusel hetkel raske prognoosida, kuid ilmselt ületab see tuhande euro piiri. Kuna maikuus päästetud kasside eest on MTÜ-l juba praegu 5000-eurone arve ning juuni algus on toonud juurde mitu rasket juhtumit, loodavad vabatahtlikud loomasõprade abile. «Me ei saa aidata ei seda kiisut ega teisi, kes veel päästmist vajavad, kui me ei suudakliiniku arveid tasuda,» seisis MTÜ abipalves.