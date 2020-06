Harjumaal otsitakse tallist põgenenud ratsahobust

Hobune on pruuni värvi, tema lakk ja saba on mustad, jalgadel mustad ja valged märgised, näol valge märgis. Hobusel ei ole päitseid peas. Viimati leiti hobuse jäljed Lepiku külalistemaja juurest, kus hobune hakkas üle maantee minema, aga keeras otsa ümber ja jooksis Ruila poole metsa. Võimalik liikumispiirkond on Ruila, Muusika, Laitse, Ääsmäe.