Jõesiga Pamelo napsas kinni varese, kes aedikusse heina vahele puistatud seagraanuleid varastama oli tulnud, ja pistis ta nahka, nii et suletutikestki järele ei jäänud. Loomaaias jalutades tasub lindude suhtes ette vaadata – esimesed kajakapojad on juba pesadest väljas ja linnuvanemad on varmad neid kaitsma.