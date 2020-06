PÄEVAKÄPP ⟩ Meisterpiiluja Sõõrik on valmis sinu elu magusaks tegema

See tähendab seda, et olgugi, et Sõõrik on armsa ja hella hingega, siis ometi ei usalda ta veel inimest täielikult.

Sõõrik on hästi tubli ja viisakas tegelane: kohe algusest peale kui ta oma hoiukoju jõudis, teadis ta täpselt, mis asi on liivakast ja kasutab seda eeskujulikult, sööb tublisti ja fännab konservi. Konserv on imeline vahend, mida kasutada, et tõestada sellele imearmsale karvakerale, et inimesed polegi nii hirmsad loomad nagu ta arvab.

Kahjuks on näha, et Sõõrik kardab väga ja lausa väriseb kui inimest näeb. Õnneks elab ta hetkel hoiukodus, kus ta saab iga päev kahejalgsetega harjuda. Ootame lootusrikkalt seda päeva, mil ta paikäe eest plehku ei pane. Usume, et see päev tuleb peagi, sest tegemist on ütlemata uudishimuliku neiuga. Kui istuda rahulikult, siis uudistab Sõõrik ringi ning tihti võib leida ta korteri pealt piilumast. See näitab, et tegelikult ta hindab inimese seltskonda kõrgelt ning kui ta natuke veel julgust suudaks koguda, siis saaks ta oma uues kodus ehk päris oma inimese süles kerra tõmmata.