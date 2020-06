LOOMAKAITSE ⟩ Eesti karusloomafarmides pole enam ühtegi naaritsat

«Tänaseks on Eesti karusloomafarmidesse jäänud käputäis loomi, mõnikümmend töötajat ja hunnik tühje puuriridu. Karusnaha nõudlus maailmaturul on väike ja tarbijad on pööranud karusnahale selja,» ütles Loomuse juhatuse liige Regly Johanson. «Pole soodsaimat hetke oma aja jäädavalt ära elanud karusloomafarmide sulgemiseks.»

Mai alguses edastas MTÜ Loomus maaeluministeeriumile ja maaeluminister Arvo Allerile arupärimise, kas ja milliseid meetmeid on kehtestatud Eestis zoonootiliste haiguste leviku tõkestamiseks; kui palju on veel Eestis tehistingimustes peetavaid minke ja milliseid lisameetmeid on karusloomafarmides plaanis zoonootiliste haiguste, sh Covid-19 leviku takistamiseks kasutusele võtta.

3. juunil teavitas maaeluministeerium Loomust, et hetkeseisuga ei ole Eestis ühtegi toimivat mingifarmi. Ministeeriumi kinnitusel lõpetas Eesti suurim mingifarm, Balti Karusnahk OÜ, minkide pidamise 2019. aasta lõpul seoses turuolukorraga.

Alates selle aasta jaanuarist on Loomus pidevalt olnud ühenduses nii veterinaar- ja toiduameti kui ka keskkonnaametiga, et selgitada vastuolu PRIA ja keskkonnaameti andmete vahel. Kui veterinaar- ja toiduameti kinnitusel, kes lähtub PRIA andmetest, lõppes Neitla farmis loomapidamine 2018. aasta veebruaris, siis keskkonnaamet leidis 2019. aasta suvel kontrolli käigus farmist 12 minki. See tähendab, et loomapidaja oli juba rohkem kui aasta eest teavitanud veterinaar- ja toiduametit oma tegevuse lõpetamisest, kuigi farmis olid veel viimased loomad.

5. juunil saatis veterinaar- ja toiduamet Loomuse teabepäringule lõpliku vastuse, milles seisis, et kuivõrd Neitla mingifarmi pole jäänud ühtegi looma, tegi keskkonnaamet ettepaneku peatada farmi tegevusluba selleks ajaks, kui loomi sees pole.