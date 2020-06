LUGEJA VIDEO ⟩ Tartumaal ilmutas end Eestis harva nähtav lind

«Tartus Veibri külas märgatud Eestis üliharuldast lindu — vaenukägu,» kommenteeris Rando ja lisas, et omapärase välimusega sulelisi on siin vaid 5-10 paari.

Vikipeedia andmetel eelistab vaenukägu elupaigana parke, aedu ja kultuurmaastikke. Vaenukäo arvukuse vähenemist Eestis on seostatud sellega, et sobilike elupaikade arv on vähenenud. Vaenukägu on ilus ja elegantne lind. Enamasti võib teda näha maapinnal kõndimas ja vahel ka lühikesi maid jooksmas. Ta suudab ka puutüve mööda ronida, ainult seda õnnestub näha väga harva.