TÄHTIS TEADA ⟩ Mida silmas pidada, kui lemmikloomaga reisida?

Seoses eriolukorra lõppemisega seotud piirangute leevenemisega avatakse samm-sammult Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide piirid. Suvi on peatselt käes ja algabki reisimiste hooaeg. Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialist Darja Injukina tuletab meelde, et Euroopa Liidu liikmesriikides lemmikloomaga reisides tuleb täita kolme olulist nõuet.

«Loom peab olema märgistatud mikrokiibiga ja üle kolme kuu vanune lemmikloom peab olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Lemmikuga peab kaasas olema Euroopa Liidu lemmikloomapass, kus on märgitud looma ja tema omaniku andmed ja teostatud vaktsineerimised,» selgitas Injukina.

Lemmikloomaga reisimisel Euroopa Liidu välistesse riikidesse tuleb ettevalmistustega alustada aegsasti, sest mõned riigid esitavad muid täiendavaid nõudeid. «Mõned riigid nõuavad, et enne reisi oleks veterinaararsti poolt teostatud paelussivastane tõrje, mis peab olema tehtud vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui viis päeva enne reisi. Sellisteks riikideks on näiteks Ühendkuningriik, Malta, Iirimaa, Soome ja Norra,» kirjeldas Injukina.

Koera, kassi või valgetuhkruga reisimisel Eestisse kolmandatest riikidest (nt Venemaalt, USA-st, Valgevenest) peab loom olema märgistatud mikrokiibiga, lemmikuga peab kaasas olema veterinaarsertifikaat, mis on kinnitatud ja väljastatud kolmanda riigi pädeva asutuse poolt ja mittekaubandusliku liikumise deklaratsioon.

Lemmikloom peab olema vaktsineeritud marutaudi vastu ja vaktsiin peab reisi ajal olema kehtiv. Nendest kolmandatest riikidest, kus marutaudialane olukord ei ole rahuldav, on nõutav lisaks marutaudi vaktsiinile määrata vereproovist marutaudi antikehade tiitrit.

VTA tuletab loomaomanikele meelde, et marutaudi vastu vaktsineerimata kutsikate, kassipoegade ja valgetuhkru poegade sissetoomine Eestisse on lubatud ainult juhul, kui nad pärinevad teisest Euroopa Liidu liikmesriigist ja sihtriik on Eesti. Paljud EL-i liikmesriigid (nt Läti, Rootsi, Poola, Saksamaa jt) aga ei luba oma territooriumile marutaudi vastu vaktsineerimata lemmikloomi.