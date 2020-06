LOOMAKAITSJAD TEEVAD EDUSAMME ⟩ Kolm märki, mis näitavad, et tulevik on puurivaba

Juhtivad ettevõtted näitavad puurivaba suunda

Juba pea kaks tuhat toidusektori hiigelettevõttet on teatanud, et lähevad üle vaid puurivabade munade kasutamisele oma toodangus. Seda hiljemalt aastaks 2025. Nende suurte nimede hulka kuuluvad ka näiteks ORKLA, Walmart, Nestle, Aramark, Sodexo, Lidl, Marriott Hotels, Best Western Hotels ja Hilton.

«Loomade heaoluga arvestamine on saamas üheks oluliseks konkurentsieeliseks. Globaalsed ettevõtted on võtnud selgelt puurivaba suuna, loodame, et ka kohalikud toidutootjad järgnevad neile,» sõnas loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad korporatiivsuhete juht Sirly Meriküll.

Tarbija teadlikkus on kiirel tõusuteel

Puurivabade munade eelistamine on tõusmas meeletu kiirusega ka tarbijate hulgas. Viimaste uuringute kohaselt ei poolda 70 protsenti Eesti inimesi kanade kitsastes puurides pidamist ning ligi 60 protsenti arvab, et need võiksid Eestis olla seadusega keelustatud. (Kantar Emor 2019) Suured Eesti munatootjad investeerivad puurivabade süsteemide loomisse oma tootmises.

Uuringud näitavad, et ligi 94 protsenti Euroopa elanikest usuvad, et farmiloomade heaolu ja kaitse on olulised ning üle poole väidab, et turul ei ole piisavalt tooteid, mille valmistamisel on arvestatud ka loomade heaoluga.

Euroopa loobub riikhaaval puurisüsteemidest

Aina enam Euroopa riike on otsustanud puurisüsteemid keelustada Puurid on juba praegu seadusega keelustatud Luksemburgis ning Austrias keelustatakse need seadusega käesoleval aastal. Saksamaa keelustab puurisüsteemid aastal 2025 (erijuhtudel 2028), samuti teeb seda Belgia Vallooni regioon aastal 2028 ning Slovakkia aastal 2030.

Šveitsis ei peeta enam ühtegi kana puuris, sest nõudlus puurikanade munade ja neist valmistatud toodete järele kukkus järsult ja drastiliselt. Ka Soomes ja Taanis on juba kõik jaeketid teatanud, et lähevad üle täielikult puurivabade munade müügile.

Eestis võitleb Nähtamatud Loomad selle eest, et ka kohalikud toiduettevõtted läheksid üle vaid puurivabadest süsteemidest pärit munade müügile ja kasutusele. Selliseid loomasõbralikke ettevõtteid on Eestis kokku juba pea sadakond, sealhulgas 40 protsenti Eesti jaekettidest.

«Tulevik on puurivaba, seda ei saa maha vaikida. Soovime, et ka Eesti jõuaks järele Soomele ja Rootsile ning teistele Skandinaavia riikidele, kus puuridele enam kohta ei ole,» kommenteeris Meriküll. «Jätkame oma tööd selle nimel, et ükski kana enam kitsas ja julmas traatpuuris piinlema ei peaks.»