PÄEVAKÄPP ⟩ Karmi elusaatusega härra Ats tahab puurist välja

Vabatahtlike tähelepanu äratasid ka härra Atsi eriskummalised silmad, mis olid pilukil ja tundus, et ta ei näe nendest midagi.

Kassihärra oli äärmiselt vaevatud. Ta oli täiesti pime, silmad mädaga kinni kuivanud ja ülikõhn. Ta kaalus vaid 1,9 kilogrammi – suure kondiga kassi kohta on seda ikka ääretult vähe. Lisaks olid ka kõikvõimalikud parasiidid endid talle kaaslasteks sättinud.

Hoiukodus hakkas Ats taastuma ja on nüüdseks pea parimas vormis – isand kaalub juba 6 kilogrammi! Käe puudutust ta veel hästi ei usalda, kuid sulepulga-paid nii peale kui seljale on talle päris meeldivad. Ta jumaldab väga mängimist ja kui temaga rääkida, siis viskab käpad ülespoole, ise kavalalt piiludes. Pole kaugel aeg kui ta naudib ka käepaisid täiel rinnal ja on suur sõber!