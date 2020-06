Tuttpüttidel koorus neljas poeg: jälgi nende tegemisi otsepildis

Praegu saame siiski jälgida vaid kolme tuttpütipoja tegemisi, kuna 31. mail üks poeg kahjuks suri . Kuni kõik pojad on koorunud, toimetab tuttpütipaar pesa juures. Väikseid poegi soojendavad vanalinnud oma seljal tiibade vahel ning pojad on vanalinnu seljal nii pesas kui ka järvel ujudes.

Vanalinnud toidavad poegi peamiselt väikeste kaladega, kuid kaamera vahendusel võib näha, et nii vanalinnud kui ka pojad söövad väikseid udusulgi. Arvatakse, et pütid söövad sulgi seedesüsteemi kaitsmiseks – need aitavad väljutada teravaid kalaluid ning kaitsevad ka maoparasiitide eest.