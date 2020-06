RAJAKAAMERA VIDEO ⟩ Mägrapojad võtsid uru juures üles mängutuurid

Kevadel, märtsis-aprillis, sünnib mägral 1-6 poega. Nägijaiks saavad nad kuuvanuselt, kahekuuselt hakkavad juba urust välja käima. Jooksuaeg on mäkradel juunis-juulis, vahel ka varem kevadel. Mäger poegib üks kord kahe aasta jooksul, kuna pojad veedavad esimese talve emaga koos.

Keegi ei tea veel täpselt, palju mäkrasid Eestis kokku elab – on aga teada, et rohkem kui kolmveerand kogu Eesti mäkradest kütitakse Saaremaal. Viimasel kolmel jahiaastal on mäkrasid Eestis kütitud 200 ringis.