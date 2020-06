GALERII ⟩ Nelja inimese elu päästnud politseikoer Nacho läheb pensionile

«Raul ja Nacho on supermeeskond. Nende suurepäraste tulemuste taga on aga palju järjekindlat tööd,» sõnas PPA eri- ja vormivarustuse juhtivametnik politseimajor Tõnu Tänav. «Koerajuhi amet on üks keerulisemaid, koer on peremehega peaaegu alati kaasas ja hea teenistuskoera treenimine on elukestev õpe. Koeral võivad olla õiged kaasasündinud instinktid ja hea nina, aga on vaja panustada väga palju töötunde, et pehmest ja nunnust karvakerast kasvaks üles oma peremehele võrdväärne partner ja abiline.»