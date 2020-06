Loomakaitsjad: sigade sabade lõikamine tuleb peatada

Seni peamiselt munakanade heaoluga tegelenud Nähtamatud Loomad on nüüd seadnud fookusesse sigade heaolu parandamise Eestis. Suurtootmisel on loomakaitsjate sõnul tõsiseid murekohti nagu massiline sabade lõikamine.

«Eesti seatööstuses lõigatakse kõigest nädalavanusel põrsal saba küljest, enne kui ta seasulgu jõuab. Elu sulus on sealjuures karm ja stressirohke – liigikaaslaste rünnakute tõttu on sigade nahk sageli täis kriime ja haavu,» sõnas kampaania koordinaator Triin Lutsoja.

Põhjuseks sabade lõikamisele on sabade närimise ennetamine liigikaaslaste poolt. Loomakaitsjate sõnul pole see aga lahendus, kuna eirab peamist probleemi, milleks on kehvad elutingimused ja liikumisruumi puudumine sulgudes.