VIDEO ⟩ Mitu järjestikust ööd häiret andnud alarm paljastas haruldase sissetungija

Hotellis Bungalow Hotel pubi pidav Stewart Gibson rääkis veebilehele news.com.au, et esialgu arvati, et pubi laoruumi külastas mitmel korral sissemurdja, kes võis huvi tunda alkoholi vastu.

«Igal öösel kella kahe-kolme paiku helistas mulle turvafirma dispetšer, kelle sõnul hakkas pubis tööle häiresignaal. Ma ajasin end voodist välja ja läksin asja uurima, kuid ruumides valitses tühjus,» kirjeldas Gibson ja lisas, et oli tol hetkel veendunud, et alarmsüsteemiga oli midagi lahti.

Asja lähemalt uurima asudes avastas Gibson, et pubis käis tõepoolest öine külaline, kelle näol oli tegu väikese kukkurlooma kvolliga. Kvollid on öise eluviisiga tegelased, kelle looduslikeks elukohtadeks on Austraalia ning Uus-Guinea. Kuna kvollide eelistoit on liha ja nad on tublid kütid, käis pubisse sisse murdnud isend tõenäoliselt laoruumis närilisi otsimas.