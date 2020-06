LUSTAKAS KLIPP ⟩ Mänguhimulise koeraga rinda pistma pidanud kass näitas üles imetlusväärset kannatlikkust

Zhuri kutsikas Rocky leidis, et aeg on mängutuurid üles võtta ja üritas kass Persikut ühinema keelitada. Persik, kes oli end mugavalt ronimispuu otsa sättinud, ei paistnud asja vastu huvi tundvat, kuid koera tähelepanu võitmise katsetele kurjalt reageerimise asemel õnnestus tal rahulikuks jääda.

«Persik ei olnud väga õnnelik, et Rocky teda tüütas ja tema kõrvu närida püüdis,» rääkis Zhur. «Samas paistis ta aru saavat, et Rocky tahtis lihtsalt mängida ja mõistis, et tegu on energilise lapsega.» Zhur lisas, et Rocky ja Persik saavad tegelikult omavahel hästi läbi ning veedavad üheskoos aega nii mängides, süües kui ka magades.