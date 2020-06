GALERII ⟩ Esimene Tallinna loomaaias sündinud ninasarvik sai kolmeaastaseks

Sünnipäeva puhul tõi talitaja Kibetale hommikul maitsva lillekimbu ning pealõunal said külastajad jälgida, kuidas ninasarvikuid pestakse ja harjatakse. Kolmas sünnipäev jääb Kibetale Tallinna loomaaias viimaseks — ta on saanud piisavalt vanaks, et tal on aeg kolida uude koju.