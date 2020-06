FOTO: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Stacy L. Pearsall / Public domain / Wikimedia Commons

Belgia lambakoer. Foto on illustratiivne.

Paljud meist tahaks mingil moel maailma muuta, kuid tegelikkuses õnnestub see vaid käputäiel. Et ajaloo kulgu mõjutada, ei pea aga olema inimene — siin on kuus looma-lindu, kes end ühel või teisel moel annaalidesse kirjutasid.