Dinsley rääkis BBC-le, et sattus rebasepere märkama õhtusel jalutuskäigul ja naasis järgmisel päeval, et kaamera üles seada. Rebased ilmutasid end kaamera ees ligi 80 korral ning Dinsley sõnul on tal hea meel, et tal õnnestus jäädvustada niivõrd suur hulk videoklippe.