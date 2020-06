Järjekordne auhinnatud Eesti moelooja jätab karusnaha kasutamise minevikku

«Ma pole oma kollektsioonides algusest peale karusnahka kasutanud ega plaani seda ka tulevikus teha. Tänapäeval on väga palju põnevate kaasaegsete materjalide kasutamise võimalusi, millest valmistada rõivaid enese soojas hoidmiseks. Seega ma ei saa aru, miks selleks peaks karusnahka kasutama. Loomade puurides piinamine on kaasaegses maailmas kuritegu,» ütles ettevõtte juht ja disainer Eve Hanson.

Eve Hansoni autorikollektsiooni aluseks on teadmised ja teadlikkus, selles on ühendatud tulevikku vaatav moeidee ja ajatu jätkusuutlik disain. Eve Hanson on endine Ivo Nikkolo ja Iris Janvier peadisainer.