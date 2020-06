Mäo tankla juurest leiti kilekotid surnud lambatalledega

Metsloomaühingu Järvamaa piirkonna juht Virge Võsujalg, kes infoliinile tehtud telefonikõne vastu võttis, palus teatajal kottide sisu esmalt ise kontrollida. Ilmselt eeldati, et eest leitakse surnud lemmikloomad, kuid selle asemel sai Võsujalg vastuse, et tankla juurde on jäetud lambatallede laibad.