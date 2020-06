Tallinna loodussõbrad on oodatud tasuta linnuvaatlusretkele

Rocca al Mare on Tallinnas üks paremaid kohti linnuvaatluseks, kuna seal on märgatud 189 linnuliiki, sh 63 kaitsealust liiki. Rocca al Mare asub lindude nn Lääne-Tallinna rändeteel ning on oluline peatumispaik ja toitumisala ka kaitsealustele lindudele. Pesitsevatest lindudest võib märgata punaselg-õgijat, aed-roolindu, soo-roolindu jpt. Kõige arvukam pesitseja selles piirkonnas on kõrkja-roolind, kellele järgnevad karmiinleevike ja mitmed metsaliigid, nagu rasvatihane, metsvint ja musträstas. Liigirikkaim piirkond on Mustjõe lodumetsa kagu-, kesk- ja lõunaosa.