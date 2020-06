FOTOD ⟩ Julmurilt peksa saanud Harjumaa kassi elu õnnestus päästa

«Mursik on veider — ta peaks inimest kartma ja vihkama, aga ta hoiab ligi ja armastab täiega. Ei mingit hirmu. Ei mingit põlgust! Arusaamatu, aga ta võib jäädagi paitusi nautima,» kirjeldas Valner. «Kuidas nii sõbralikku ja alandlikku looma on üleüldse võimalik lüüa, poolsurnuks peksmisest rääkimata, on küsimus juba psühhiaatritele. No ei saa mina taolisest asjas aru ja tegelikult ega tahagi saada ka.»