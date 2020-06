PILDID ⟩ Kodutu kass näitas teda söötnud naisele oma suurt saladust

Alabama osariigis Irvingtonis elav Shea Prior märkas kassi, kes tema kodu lähedal redutas ning otsustas looma toitma hakata. Hiirekuninga usalduse võitmine võttis aega, kuid lõpuks lasi ta Prioril omale läheneda ja hakkas naise peost sööma. Kassi paitades sai naine aru, et too oli hiljuti pojad ilmale toonud, kuid tal polnud aimugi, kus pisikesed kassid peituda võisid.

«Ma hakkasin ta kõhtu paitama ja rääkisin talle, et tema pojad on kindlasti väga armsad ja ilusad ja ma tahaksin neid näha,» meenutas Prior. «Paistab, et ta vajas veidi mõtlemisaega — järgmisel päeval tuli ta tagasi, jooksis ringi ja hõõrus end vastu mu jalgu, justkui öeldes, et ma peaks talle järgnema.»