Narva kordoni teenistuskoerad saavad 900 000 euro eest uue uhke töökoha

Ida prefekt Tarvo Kruup ütles, et teenistuskoerad ei ole ainult erivahendid, vaid osa meeskonnast. «Seetõttu on oluline, et neil oleksid kaasaegsed ja väga head tingimused. Mul on väga hea meel, et meie koerad saavad omale täisväärtusliku koerte maja ning treeningväljaku. Nad on seda ammu oodanud,» lisas Kruup.