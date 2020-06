Loomaarst vastab: kas kass peab karvapalle köhima?

«Kas kass peab karvapalle köhima? mäletan, et vana kass tegi seda, praegune ei köhi kunagi... kas need tulevad tal ikka kuidagi välja või jääb see karvakera kõhtu pidama?»

Vastab PetCity Tartu Eedeni keskuse loomakliiniku veterinaar Kertu Kivirand:

Kassid ei köhi karva kunagi välja, kuid võivad seda maosisuga välja oksendada, kui karvu on nii palju, et tekib maoärritus. Seda esineb üldjuhul pikakarvalistel kassidel, keda piisavalt ei kammita või kelle karv on ebatavaliselt lahti.

Enamasti liiguvad karvad muu soolesisuga läbi soolestiku ja väljuvad roojaga. Kui kass kipub karvapalle oksendama, kuid end muidu hästi tunneb, võib proovida esmalt ussirohtu ja karvapallipastat anda.

Oksendamise jätkumisel tasuks kindlasti loomakliinikusse pöörduda, sest harvem võib näiteks soolestiku motoorika aeglustumisel tekkida piisavalt suur karvapall, et soolestiku sulgust või võõrkehaefekti tekitada. Uskumus, et kassid normaalselt oksendavadki, on müüt ja võib raske terviseprobleemi diagnoosimist takistada.