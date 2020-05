Kas kass sobib sinu lemmikuks?

Millised on kasside põhivajadused, mida peaks teadma enne kassi(de) adopteerimist ja kuidas edendada kasside vaimset ja füüsilist heaolu - kõigest sellest räägib Dagmar Kase, kellel on kassidega pikaajaline kogemus (mh varjupaigas tegutsemine). Dagmaril on suur huvi kasside psühholoogia, keele, heaolu edendamise ning sotsialiseerimise vastu.