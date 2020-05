PILDID ⟩ Harjumaa mees peksis naabri kassi harjavarrega surma veerele

«Juhtumit nägi pealt naabrinaine, kel Janekust valus mälestus eneselgi olemas,» jagas MTÜ Loomapäästegrupp juhatuse liige Heiki Valner sotsiaalmeedias. «Mis siis juhtus? Juhtus see, et Janeku kass ja naabri kass Mursik läksid kaklema. Mees sekkus, sulges koridoriukse ja soovis harjavarrega naabrile kuuluva kiisu surnuks peksta.»

Valner, kes rääkis Janeku naabrite Nataša ja Viktoriga, sõnas, et naabrinaist oli Janek kunagi samuti peksnud ning seetõttu Nataša sekkuda ei julgenud. Viktori sõnutsi on kõik majaelanikud Janeku käest sinikaid saanud ning kardavad nüüd, et politsei ja loomakaitsjate kutsumine oli halb mõte.