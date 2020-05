AITA ABIVAJAJAID ⟩ Hanz-Herbert, Ats ja Batman on pidanud palju kannatama ja tahavad terveks saada

Hanz-Herbert leiti Tõrvast apaatsena — kiisuke ei suutnud liikuda, tal oli kõrge palavik ja tema kõhualune oli limane ja karvutu. Leidja käis temaga arsti juures, kus kass sai parasiiditõrje, pikaajalise antibiootikumisüsti ning juhtnöörid ja abivahendid, et nahakahjustust hooldada ja ravida.

Tõrvas olev Pesaleidja hoiukodu võttis kassihärra enda juurde taastuma. Ravi toimis — karvutu laik muutus iga päevaga paremaks ja nahakahjustus taandus. Varsti aga ilmnesid kassikesel uued terviseprobleemid: Hanz-Herbert hakkas paaniliselt oma selga karvutuks lakkuma ning sellest tekkisid seljale suured valulikud kärnad. Lisaks tabasid kassi mitu korda päevas krambihood.

Hoiukodu perenaine viis kiisu uuesti loomakliinikusse. Proovid olid korras, ainult kolesterool oli kõrge. Arsti hinnagul võib tegemist olla parasiitidest tingitud reaktsiooniga ja kassi ülitundliku organismiga. Hanz-Herbertile määrati kolmekordne parasiidikuur, kuid olukord ei muutunud. Järgmisena määras arst hormoonravi sügeluse leevendamiseks. Hanz seda ei kannatanud — ta muutus loiuks, keeldus söömast ja tema kõht läks lahti.

Viimases hädas otsustati küsida teise arsti arvamust ja nõu Hanzu seisundile. Kassile määrati uus hormooniravi ja dieet koos konservide ja allergikutele mõeldud toiduga. Siiani on ravi üsnagi hästi toiminud: veriseks lakutud seljal hakkab nahk paranema ja karvkate hakkab tagasi kasvama. Aeg näitab, kas terviseprobleem saadi kontrolli alla või peab kiisu ravipreparaati edasi saama.

Ats oli täiesti pime ja ülikõhn, kui ta hoiukoju saabus. Ta kaalus vaid 1,9 kilogrammi – suure kondiga kassi kohta on seda ikka ääretult vähe. Lisaks olid kõikvõimalikud parasiidid endid talle kaaslasteks sättinud. Pärast kassi kättesaamist käis hoiukodu perenaine kiisuga arstil. Tallegi määrati antibiootikumiravi, tehti esmane parsiiditõrje, võeti vereproov ja lisaks sai kass kaasa ravikonserve.

Atsil avastati diabeet ja seetõttu vajab ta kogu oma elu jooksul eritoitu. Hoiukodus hakkas Ats taastuma ja ta kosus, kuid nüüd tuli tagasilöök. Kassike muutus apaatseks ja keeldus söömast. Atsi silmad vesistavad ikka veel ja tema hambad on halvas seisus. Vaja oli kliinikuvisiiti, et kontrollida veresuhkru taset ja neerude olukorda. Hoiukodu sai uued juhtnöörid ja raviskeemid, kuidas Atsikese elukvaliteeti parandada. Kui Atsi tervis paraneb, siis on vaja osad hambad eemaldada.

Batmanil tekkis samuti tervisehäda. Kass istus, jalg üleval ja lakkus ennast vahetpidamata. Hoiukodu perenaine kahtlustas põiehäda või saba all olevate näärmete ummistust ja võttis ette visiidi kliinikusse. Batmanile tehti põhjalikud uuringud ja leiti, et põies on sade, mis vajab ravi, neerud on muutustega ja veresuhkur on tõusnud. Pesaleidja vabatahtlikud ostsid Batmanile vajaminevad ravitoidud ja loodavad, et varsti hakkab kiisupoiss ennast palju paremini tundma.

Kliinikuarve koos toidulisandite, ravikonservide ja -toitudega on 440 eurot. Et Pesaleidja tegutseb vaid annetuste toel, vajavad nad taas väga abi, et kolme kassikese võlad tasuda ja nende terveks saamist toetada. Iga pisemgi panus on hindamatu väärtusega ja kodututele haigetele loomadele suureks abiks — ehk soovid sinagi aidata?